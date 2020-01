Osiek. Świnie zjadły hodowcę. Zostaną zabite

71-latek został zjedzony przez świnie. Zapadła decyzja o ich losie. Powiatowy lekarz weterynarii zdecydował, że zostaną zabite, a następnie zutylizowane. Stado liczy 12 osobników, w tym dwa dorosłe.

Do tragedii doszło w miejscowości Osiek w woj. dolnośląskim. 71-latek wynajmował posesję, na której hodował trzodę chlewną. Nie zamykał świń w chlewie, tylko chodziły swobodnie po posesji. Ostatni razy mężczyzna był widziany w sylwestra, kiedy poszedł po wodę do studni. To właśnie tam sąsiad hodowcy odnalazł jego szczątki. Ciało zostało zjedzone przez głodne świnie.