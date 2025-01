Ordo Iuris na minusie. Prezes fundacji mobilizuje sympatyków do wpłat

O Fundacji zrobiło się głośno w ostatnich dniach za sprawą posła PiS Marcina Romanowskiego, który - żeby uniknąć aresztowania - uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jak podał węgierski portal śledczy VSquare, dla premiera Viktora Orbana "podstawą do decyzji o przyznaniu azylu Marcinowi Romanowskiemu stała się zaledwie czterostronicowa broszura, w której wiele zawartych cytatów pochodzi z platformy prowadzonej przez Ordo Iuris".

"Fundacja przeżywa bardzo poważny kryzys finansowy, a sytuacja stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszej skutecznej realizacji misji Instytutu Ordo Iuris. (…) To od naszej aktywności i zaangażowania będzie zależeć, czy globalni gracze przejmą kontrolę nad polską suwerennością oraz czy Polska będzie stawiać na życie, rodzinę i wolność" – deklarował Kwaśniewski.

W następnym roku, 2023, przychody były znacznie większe i sięgnęły kwoty 9,1 mln zł. To efekt wpłat darowizn z Polski i zagranicy. Darowizny od osób fizycznych w kraju wyniosły 7,95 mln zł, od osób prawnych w kraju 535,7 tys. zł. Z kolei zagraniczne darowizny od osób fizycznych wyniosły 525,6 tys. zł, a od osób prawnych 8,9 tys. zł. Wszystkich wpłacających darczyńców w sumie było 16 789, a ich łączna kwota to 9 mln 20 tys. 470 zł 55 gr.

Instytut Ordo Iuris to jeden z najbardziej rozpoznawalnych konserwatywnych, ultrakatolickich think tanków w Polsce. Promuje radykalną religijną linię ideologiczną. Jak ujawnił portal OKO.press, ma również kontrowersyjne zagraniczne powiązania (w tym wyraźne, choć nie bezpośrednie, powiązania rosyjskie). Jego działacze angażowali się w walkę z aborcją, "ideologią LGBT", przeciwstawiali "wulgarnej edukacji seksualnej" oraz bronili "tradycyjnych rodzin".

"Już teraz widzimy, że 2025 będzie także wyzwaniem dla… bezpieczeństwa samego Ordo Iuris. Radykalni politycy rządowi i powolni im dziennikarze otwarcie przyznają, że marzy im się… delegalizacja Ordo Iuris! Dochodzi także do kolejnych prób pozbawienia nas warszawskiej siedziby. Próbując zmieścić ogromne zapotrzebowanie na naszą pracę i związane z nią koszty w budżecie Ordo Iuris, musimy teraz uwzględnić jeszcze koszty związane z tymi zagrożeniami. Nie będzie łatwo. Wszyscy jednak jesteśmy gotowi do tego, by okupić wielkim wysiłkiem skuteczną obronę życia, rodziny, wolności i suwerenności" - twierdzi prezes fundacji.