Opozycja straszy wyborczym blamażem. PiS rezygnuje z kluczowej zapowiedzi

Organizacja wyborów samorządowych może skończyć się blamażem - twierdzi opozycja. Współtwórca kodeksu wyborczego z PiS przyznaje Wirtualnej Polsce, że partia rządząca wycofa się z pomysłu kamer w komisjach wyborczych. Mimo że ich obecność w lokalach przewiduje ustawa samorządowa przygotowana na przełomie roku.

- Nie wiem, co miałbym komentować. Nie ma w tej chwili planów nowelizacji ustawy samorządowej. Ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to nowelizacja będzie, na razie takiej potrzeby nie widzę - mówi Wirtualnej Polsce Łukasz Schreiber, współtwórca kodeksu wyborczego. Dodaje przy tym, że nie ma potrzeby nowelizowania kodeksu wyborczego wyłącznie z powodu RODO. Nasz rozmówca twierdzi, iż jest spokojny o przebieg i organizację wyborów samorządów i że "rozumie, że opozycja musi wymyślać jakieś tematy" (mimo iż zastrzeżenia zgłasza sam szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, dawny przyjaciel braci Kaczyńskich, którego trudno oskarżać o związki z opozycją).

Każdy wiedział o problemie

W lipcu 2017 r. - jak przypomina "Gazeta Wyborcza" - Jarosław Kaczyński na kongresie PiS zapowiadał, że nowa ustawa samorządowa doprowadzi do tego, że wybory samorządowe - z którymi tak duży problem był w 2014 r. - będą tym razem przejrzyste i uczciwe. Jedną z gwarancji miały być kamery zainstalowane w każdej komisji wyborczej. Obraz z nich miał być dostępny on-line, ale... ostatecznie systemu monitoringu nie będzie. Taką możliwość - braku kamer w komisjach - sugerował w rozmowie z "GW" Wojciech Hermeliński. Szef Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził, że nie dość, iż powodem są nowe uregulowania RODO, to jeszcze... nie będzie czasu na rozpisanie przetargu na kamery. - Nie da się tego zrobić w 1,5 miesiąca, nawet z wolnej ręki - dopowiada Jan Grabiec.

- PiS przyjęło te przepisy zupełnie nie analizując tego, jak je wprowadzić w życie. Dodatkowo okazało się, że cały system back-upowania, instalacji, serwisowania kamer, to jest pół miliarda złotych - mówi Grabiec, dodając, że "brak kamer w komisjach to będzie wielki blamaż PiS".

Brakuje urzędników

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. wskazywała, że w gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch. W gminach do 50 tysięcy mieszkańców miało być ich trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców (ale nie więcej niż w sumie siedmiu). Tyle że później - 26 kwietnia - przyjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. PKW zmniejszyła liczbę urzędników wyborczych... do jednego w gminach do 50 tys. mieszkańców. W gminach do 200 tysięcy mieszkańców ma być dwóch urzędników, a w gminach powyżej 200 tysięcy - trzech.