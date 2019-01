Opole: Policja zatrzymała uzbrojonego 40-latka. Unikał kary za inne przestępstwa

Policja z Opola zatrzymała 40-latka, który nie wstawił się w więzieniu w celu odbycia kary. Podczas prób zatrzymania, mężczyzna mierzył do funkcjonariuszy z broni palnej.

Do zatrzymania mężczyzny doszło pod koniec 2018 r. na kąpielisku w Opolu . Funkcjonariusze, którzy odbywali w tym czasie patrol, zwrócili uwagę na stojący w pobliżu samochód. Okazało się, że numer tablicy rejestracyjnej nie był zgodny z naklejką na szybie.

Po pewnym czasie, do pojazdu zbliżyła się para. Na widok policjantów, mężczyzna wyciągnął pistolet i zaczął do nich z niego celować. Nie reagował na wezwania do rzucenia broni, ani na strzały ostrzegawcze. Po chwili zaczął uciekać w stronę lasu.