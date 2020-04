Opieka lekarska dla VIP-ów. Rząd poszerza zakres usług w związku z koronawirusem

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, poprzedni zakres świadczeń opieki zdrowotnej "był nieadekwatny do potrzeb tych osób”. - Nie uwzględnia leczenia szpitalnego, świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej, świadczeń lekarza dentysty – piszą autorzy projektu.

Nowe mówią o tym, by m.in. w przypadku nagłego zachorowania osobom uprawnionym przysługiwało prawo do: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej.

Niezwłocznie i opłacane z budżetu MSWiA

Super-opieka jest finansowana z budżetu państwa, którą dysponuje MSWIA. Jest ona, co istotne, udzielana poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. MSWiA od lat płaci szpitalom nie tylko za faktyczne leczenie, lecz także za gotowość do świadczenia usług, dyżury lekarzy i zespołów ratowniczych oraz asystę karetek podczas podróży polityków. Dotyczy to przede wszystkim prezydenta.