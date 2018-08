Onkorejs – żaglowiec „Zawisza Czarny” wypłynął do Danii.

Onkorejs po raz piąty łamie stereotypy o chorobie nowotworowej! 28 osób które są po lub w trakcie walki z rakiem wypłynęło w niedzielę do Danii.

Onkorejs to inicjatywa kobiet, które wygrały lub nadal toczą walkę z nowotworem. Rejs powstał aby aktywizować tych którzy mają za sobą chorobę i dawać nadzieję tym, którzy jeszcze wracają do zdrowia. Dlatego po raz piąty 28 żeglarzy wyruszyło w niedzielę na „Zawiszy Czarnym” do Kopenhagi.