Oni znowu to zrobili w Kamiennej Górze. Kalendarz na 2022 rok kładzie na łopatki

Kalendarz na 2022 rok z Kamiennej Góry. Burza w sieci

Teraz gdy KaMos ujawnił projekt kalendarza na 2022 rok, wiadomo, że znów będzie się działo. I znów mamy do czynienia z taką samą grafiką, jakby wykonaną w Paincie w latach 90., co jednych zachwyca, innych poraża. Są tacy, co komentują, że projekt powinien być objęty opieką konserwatora zabytków.