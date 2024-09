"On ma nóż". Aktor z filmów Vegi dokonał obywatelskiego zatrzymania

Do zdarzenia doszło w jednej z pizzerii przy ul. Puławskiej w Warszawie. Jak opowiada dla Wirtualnej Polski aktor, wszedł do lokalu w samym środku akcji. - Usłyszałem, jak jeden z gości krzyczał: "Nie podchodźcie, on ma nóż". Gruzini podeszli do stolika, przy którym siedziała Wietnamka z dwójką kilkuletnich dzieci. Jeden trzymał w ręku nóż, a drugi wyrwał jej portfel - relacjonuje.