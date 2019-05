"On ci nic nie zrobi". Kwestia smyczy podzieliła Polaków

Są miłe, kudłate, radośnie merdają ogonem, ale... potrafią też zrobić krzywdę. Jak powinno się wyprowadzać psa na spacer? Czy potrzebna jest smycz i kaganiec? A może wystarczy dobrze wychować czworonoga? O zdanie zapytaliśmy naszych czytelników. Sprawdziliśmy też przepisy prawne.

Wiosna rozkwitła nam w pełni. Wszędzie jest już zielono, coraz częściej wychodzimy na spacery, a dzieciaki puszczamy na place zabaw. To także czas, gdy z naszym czworonogiem udajemy się do parku na coraz dłuższe spacery, aby mógł się spokojnie wybiegać.

"Za swojego psa głowy bym nie dała"

To zdarzenie mocno wzburzyło naszych internautów, a my postanowiliśmy zapytać ich o zdanie. Pod postem redakcji Dziejesię na facebooku znalazło się ponad 250 komentarzy. Przedstawiamy niektóre z nich.

Podobnego zdania jest pani Agnieszka. Nasza czytelniczka zauważa jednak, że wielkość psa nie powinna mieć znaczenia. "Jak duży to w kagańcu, a mały nie? A co, mały nie ugryzie? Każdy ugryzie, chociażby jak się przestraszy lub w obronie własnej, czy swojego właściciela. Denerwuje mnie tylko to, że czasem właściciel nie reaguje gdy coś zaczyna się dziać. Albo widzi jak jego pupil biegnie do dziecka, a ono boi się psów. Matka krzyczy aby zabrał swojego psa, a ten tylko z tekstem, że on ci nic nie zrobi. Odpowiedzialność przede wszystkim" - podkreśla internautka.