Omikron zdominuje świat? Ekspert nie ma złudzeń

- Myślę, że ten wirus jest wokół i będzie wokół na zawsze. Ostatni raz mieliśmy dużą epidemię koronawirusa, jak sądzimy, 130 lat temu i ten wirus nadal krąży, zarażamy się nim dość regularnie, co trzy do sześciu lat, i w zasadzie powoduje on zwykłe przeziębienie. To jest prawdopodobnie droga, w którą ta pandemia zmierza - wyjaśnił uczony z Uniwersytetu Wschodniej Anglii.