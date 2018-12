Olsztynek. Tragedia na imprezie firmowej. Dwie osoby nie żyją

Impreza firmowa w jednym z gospodarstw agroturystycznych zakończyła się awanturą. Niestety, jeden z uczestników sięgnął po nóż i zaatakował nim towarzyszy. 2 osoby nie żyją, jedna została ranna.

Do awantury w jednym z gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie) doszło w niedzielę rano, przed godziną 10. W szarpanie, która miała tam miejsce, brało udział kilka osób - informuje portal olsztyn.wm.pl.

Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia pod nadzorem prokuratury olsztyńska policja. Z nieoficjalnych informacji lokalnych mediów wynika, że w imprezie firmowej uczestniczyli tylko obcokrajowcy - Hindusi zatrudnieni w Polsce. - Wszyscy uczestnicy tego zajścia, to obcokrajowcy. Potwierdzam, że byli to goście gospodarstwa agroturystycznego i to była ich impreza - potwierdziła portalowi olsztyn.wm.pl Izabela Kołpakowska.