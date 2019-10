Olsztyn. Planował zamach na prezydenta, rząd i parlament. 60-latek nie uniknie więzienia

Policjanci z Olsztyna zatrzymali mężczyznę, który od września był poszukiwany listem gończym. 60-latek ukrywał się po tym, jak sąd skazał go na prawie pięć lat więzienia. Wyrok zapadł za przygotowywanie zamachu oraz gromadzenie materiałów wybuchowych bez zezwolenia.

Mieszkaniec gminy Purda gromadził w swoim domu materiały wybuchowe, na które nie posiadał zezwolenia. W jego mieszkaniu znaleziono również ulotki nawołujące do "wypowiedzenia nieposłuszeństwa" organom władzy. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w czerwcu 2016 r.

60-latka skazano na karę 4 lat i 8 miesięcy więzienia za przygotowanie zamachu na prezydenta, rząd i parlament, a także za gromadzenie i posiadanie w miejscu zamieszkania materiałów i przyrządów wybuchowych oraz substancji chemicznych bez zezwolenia. Mężczyzna przebywał w areszcie, aż w 2018 r. został zwolniony i oczekiwał na uprawomocnienie się wyroku, co nastąpiło w sierpniu 2019 r.

Niedoszły zamachowiec nie zamierzał wracać za więzienne mury. Gdy nie stawił się do odbycia kary Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał za nim we wrześniu list gończy. 60-latek często zmieniał miejsce kryjówki. W poniedziałek wieczorem został zatrzymany przez olsztyńskich funkcjonariuszy. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą mundurowych, ale nie stawiał oporu. We wtorek trafił za kratki, gdzie spędzi resztę zasądzonej kary.