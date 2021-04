Olsztyn. Awantura w sklepie zakończona interwencją policji. Pijany mężczyzna oddał mocz na towary

Postanowił załatwić "potrzebę fizjologiczną"

Mężczyzna nie słuchał funkcjonariuszy. Odpowie przed sądem

Pijany mężczyzna nie stosował się też do poleceń funkcjonariuszy, którzy wyprowadzili nietrzeźwego na zewnątrz w celu próby ustalenia jego tożsamości. Jak się okazało, to 42-letni mieszkaniec pobliskiego Mrągowa. Z uwagi na jego stan nietrzeźwości, trafił do izby wytrzeźwień. Policjanci sporządzili również wniosek o ukaranie do sądu.