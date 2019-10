Olga Tokarczuk na wykładzie w Niemczech. Owacje na stojąco. Na miejscu dziennikarz WP

Chciałabym podziękować. Bo Bielefeld jest jakoś karmicznie ze mną związane. Zostałam tu bardzo ciepło przyjęta. Czuję się teraz obywatelką Bielefeld - mówiła w niemieckim Bielefeld Olga Tokarczuk. W spotkaniu z laureatką literackiego Nobla, jako jedyny przedstawiciel polskich mediów uczestniczy dziennikarz Wirtualnej Polski.

- Ta nagroda idzie do Europy Centralnej, co jest nietypowe, wręcz niesamowite. Dla mnie, jako Polki, to pokazuje, że mimo wszystkich problemów z demokracją w moim kraju, wciąż mamy coś do powiedzenia światu - dodała.