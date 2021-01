Oleśnica. Zmarł po podaniu szczepionki. Rzecznik MZ: Czekamy na weryfikację

- Nie ma obecnie potwierdzenia, by śmierć była spowodowana COVID-19 . Czekamy na ostateczną weryfikację przez lekarza zgonu pacjenta - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Chodzi o zgon mężczyzny z Oleśnicy, który został ujęty w rządowym raporcie dot. niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jan Nowicki o szczepionkach. "My, seniorzy, chcemy jeszcze pożyć"

Co to jest NOP?

NOP to niepożądany odczyn poszczepienny. Oficjalna definicja NOP mówi, że jest to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Niepożądany odczyn poszczepienny to niepożądany efekt – pogorszenie stanu zdrowia (często chwilowe i łagodne), który wystąpi w określonym czasie wskutek szczepienia.