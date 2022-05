Olaf Scholz w Davos: Putinowi nie udało się osiągnąć celów strategicznych

Zdaniem kanclerza Putin nie docenił również jedności i siły, z jaką grupa najbardziej uprzemysłowionych krajów G7, NATO i UE zareagowały na jego agresję. Putin chce powrócić do porządku świata, w którym najsilniejsi dyktują, co jest słuszne — powiedział Scholz. "Jest to próba cofnięcia nas bombami do czasów, kiedy wojna była powszechnym środkiem politycznym" — podkreślił.