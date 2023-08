Olaf Scholz obiecywał, Ukraina została bez prezentów

Z deklarowanego przez kanclerza Olafa Scholza pakietu broni za 2,4 mld euro, Ukraina do tej pory otrzymała niewiele. A na rząd w Berlinie rośnie coraz większa presja, by przekazał na front rakietowe pociski manewrujące Taurus. - Deklaracje Niemiec to jedno. Ich realizacja to już zupełnie coś innego - mówią eksperci.