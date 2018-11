Okładki tygodników. "Wywiad" z Piłsudskim i 100 najbogatszych Polaków 100-lecia

Mimo II tury wyborów redakcje tygodników skupiły się w najnowszych numerach na rocznicy odzyskania niepodległości, ale także na przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

We "Wprost" ranking 100 najbogatszych Polaków 100-lecia niepodległości. "Kupowali wsie i budowali miasta. Jeden rozbił bank w kasynie w Monte Carlo , drugi oszalał z miłości , popadł w depresję i popełnił samobójstwo. Najbogatsi Polacy w historii to nie tylko Kulczyk i Solorz" - wyjaśnia tygodnik.

"Polacy przyzwyczajeni do niepodległości coraz rzadziej mówią o niej jako o osobnej i bardzo ważnej wartości. Jej ostatecznym gwarantem miało być dołączenie do Unii i NATO. Czy naszej niepodległości nikt dziś nie ogranicza? - zastanawia się Piotr Semka w artykule "Listopadowy paradoks" w "Do Rzeczy". W tygodniku również blok artykułów poświęconych 100. rocznicy odzyskania niepodległości.