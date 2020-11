Okładki tygodników. Polexit to nie tylko straszenie? "Newsweek" o władzy PiS: "Upadek"

"Unii trzeba powiedzieć: dość. Polexit - mamy prawo o tym rozmawiać" - tak brzmi dokładnie tytuł okładkowego artykułu "Do Rzeczy". "Starożytni mówili, że kto chce pokoju, ten musi przygotowywać się do wojny" - stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz i ocenia, że osią sporu z UE "jest fundamentalna dla Polski sprawa zachowania suwerenności".

"Do Rzeczy" w nowym numerze Unii Europejskiej poświęca nie jeden, a kilka artykułów. To m.in. "UE nas łupi" o dotacjach z Brukseli oraz "Unijna rozgrywka", gdzie autor stawia tezę, że to poważniejsze konflikty niż spór o polskie instytucje i to one mogą spowodować rozpad wspólnoty.