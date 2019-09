Ojciec Tadeusz Rydzyk wyparł się dotacji z PiS. "Tylko mówią, że dają. To partyjna propaganda"

Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się do sprawy publicznych dotacji, jakie otrzymują związane z nim przedsięwzięcia. Podczas osobiście prowadzonej audycji podkreślił, że Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik utrzymują się przede wszystkim z datków sympatyków.

- Oczywiście, będą propagandę siać nie wiadomo jaką, że PiS daje Rydzykowi. Oni tylko mówią, że dają. To partyjna propaganda - oświadczył o. Tadeusz Rydzyk w prowadzonej osobiście audycji. Wymienił cała listę nazwisk ostatnich darczyńców, podkreślając, że to oni są dla niego najważniejsi.

- Miesięczny koszt utrzymania nadajników, odnowienia koncesji to 300 tys. złotych. To są kwoty olbrzymie, jak dla nas - mówił dalej o. Rydzyk. Przypomniał też sprawę zbiórki na wóz transmisyjny podczas pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Częstochowy.

Ojciec Tadeusz Rydzyk skarży się na niesprawiedliwe ataki

Ojciec Tadeusz Rydzyk nawiązał do ataków mediów na niego w sprawie "dotacji od PiS". Najprawdopodobniej chodziło mu o reportaż sprzed kilku dni, wyemitowany przez stację TVN24. Autorzy przypomnieli, że od początku rządów PiS podmioty związane z ojcem dyrektorem otrzymały - jak wyliczył portal OKO.press - 214 milionów złotych. W materiale padło sformułowanie, że dotacje dla Rydzyka to "patologia tej władzy". Chodziło m.in o ponad 19 mln dotacji dla Geotermii Toruńskiej oraz 117 mln złotych wsparcia dla budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu.

- Budujemy tu muzeum, widać? To co, dla mnie to jest? Ojciec Jan czy ja i inni mamy tylko kłopot, jeszcze więcej na głowie. Dziękujemy Bogu za to, dziękujemy, że udało się. Za Platformy by tego nie było - dodał Rydzyk.