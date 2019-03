Ojciec porwanej 3-letniej Amelki złożył zażalenie na areszt

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynęło w czwartek zażalenie na areszt tymczasowy dla Cezarego R. Mężczyzna jest podejrzany o pozbawienie wolności żony i córki. Zażalenie rozpatrzy sąd drugiej instancji.

Obaj mężczyźni zostali aresztowani w ostatnią niedzielę na trzy miesiące. Wniosek o to złożyła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która postawiła mężczyznom zarzut pozbawienia wolności 25-letniej kobiety i trzyletniej córki. Grozi za to kara od trzech miesięcy do 5 lat więzienia.

Porwanie Amelki

Do porwania 25-letniej Natalii i jej córki doszło w czwartek 7 marca ok. godz. 10.00 przy ul. Hallera w Białymstoku. Kobieta i dziecko miały zostać siłą wepchnięte do samochodu przez dwóch mężczyzn na oczach babci. To ona zawiadomiła policję o porwaniu. Kilkaset metrów dalej sprawcy porzucili ciemnoniebieskiego citroëna, którym uciekali.