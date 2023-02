Ogromna tragedia w Częstochowie. Ciężarówka ciągnęła pieszego przez kilkaset metrów

Do ogromnej tragedii doszło w środę (1 lutego) w Częstochowie. W Alei Pokoju ciężarówka wjechała w starszego mężczyznę, po czym ciągnęła go przez ok. 200 metrów, aż do kolejnego skrzyżowania. 70-latek znajduje się w ciężkim stanie. Medycy walczą o jego życie.