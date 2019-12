Ogromna łapówka. Marcin D. oraz były wiceminister skarbu Przemysław M. zatrzymani

Znany adwokat Marcin D. oraz były wiceminister skarbu Przemysław M. mieli przyjąć pół miliona łapówki od jednego z biznesmenów. W poniedziałek zostali zatrzymani.



W całym procederze chodziło o to, by adwokat oraz były urzędnik rządowy mieli załatwili, żeby do władz SKOK Wołomin trafiła wskazana przez biznesmena osoba. Miała ona potem gwarantować udzielanie kredytów "na słupy".