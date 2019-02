Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Czym jest depresja? Jakie są jej objawy? Dlaczego jest taka groźna? Jak leczyć depresję?

Depresja jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych dzisiejszego świata i nie można jej lekceważyć. Dotyka ona nawet kilka milionów Polaków. Dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Warto zapoznać się z definicją depresji, objawami oraz wiedzieć, jak z nią walczyć.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją — skąd wzięło się to święto?

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzimy co roku 23 lutego. Święto zostało ustanowione przez ministerstwo zdrowia w 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Organizowane są akcje i kampanie informacyjne.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją — czym jest depresja? Jakie są jej objawy? Dlaczego jest taka groźna?

Depresja to zespół zaburzeń psychicznych charakteryzujący się obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności, spowolnieniem psychoruchowym oraz zaburzeniem rytmu dobowego. Może ona utrzymywać się przez lata, a finalnie doprowadzić do samobójstwa chorego (każdego roku z powodu depresji umiera 800 tysięcy osób na świecie).