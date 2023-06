Ogień strawił Fabrykę Lodów. Rutkowski wytypował podpalacza

Nieoficjalnie portal 24kurier.pl ustalił, że 26-letni Dominik W. mieszka w Dobrzycy. Detektywi uważają, że to zwykły piroman, choć nie wykluczają, że ktoś namówił go do podpalenia zakładu w celu zniszczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Rutkowski ujawnił, że mężczyzna 11 maja podłożył ogień na terenie wytwórni, który całkowicie zniszczył halę namiotową, 3 samochody, maszyny produkcyjne i zapas surowca. Starty oszacowano na 1,5 mln zł. Po podpaleniu, o godzinie 22:44, podpalacz wyjechał autobusem do Dobrzycy, gdzie spalił ubrania, które miał na sobie podczas przestępstwa, próbując zatrzeć dowody.