Oferowali zgwałconej kobiecie 200 tys. złotych za zmianę zeznań. Usłyszeli zarzuty

Radca prawny, adwokat i przedsiębiorca z Pomorza są podejrzani o "kupienie" zeznań zgwałconej kobiety. Mieli jej oferować 200 tysięcy złotych. Zamieszany w sprawę jest pracodawca kobiety.



Tym samym mężczyźni chcieli zrobić wszystko, by nie doszło do postępowania karnego. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy, dwóch z nich odmówiło też złożenia wyjaśnień.