Odwrót na K2. Himalaiści schodzą do bazy

Na K2 na razie odwrót. Jak informuje Krzysztof Wielicki, oba zespoły zeszły do C1 i dziś wracają do bazy. Pogoda się psuje, co uniemożliwia dalszą pracę w górze.

(WP.PL)

O sytuacji na K2 poinformował kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. To będą trudne dni dla całej ekipy. Silny wiatr i padający śnieg pokrzyżowały plany i wspinacze muszą zejść do bazy.

Jak do tej pory jedyną osobą, która podczas tej wyprawy Polaków na K2 podjęła próbę ataku szczytowego był Denis Urubko.