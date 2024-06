Odwiedziliśmy bastion Konfederacji. "Nie znam rolnika, który nie głosowałby na Buczka"

Pytamy naszych rozmówców, czego oczekują od swoich eurosceptycznych kandydatów w Brukseli. Mieszkańcy Kolbuszowej wśród największych priorytetów wymieniają: pogrążenie Zielonego Ładu, ogólną poprawę finansową sektora rolniczego i zadbanie, by w Polsce nie zostało wprowadzone Euro. - To euro to nic dobrego, byłyby kolejne podwyżki cen. Pan Buczek mówi, że to brudne pieniądze, zabiorą nam suwerenność - tłumaczy nam pan Janusz.