Odważny pomysł Roberta Biedronia. Chodzi o księży

- Jeśli księża stawiać będą opór i nie będą chcieli rozmawiać o regulacjach opodatkowania Kościoła, wprowadzimy im kasy fiskalne. Jestem gotów posunąć się do tego - zapowiada lider Wiosny Robert Biedroń.

- Dzisiaj proboszcz przeciętnej parafii płaci 200-300 złotych podatku ryczałtowego. Przedsiębiorca, który prowadzi w tej samej miejscowości warsztat samochodowy albo salon fryzjerski płaci kilkanaście razy więcej. To nie jest sprawiedliwe i ludzie to widzą - przekonuje Biedroń.

Kościół na cenzurowanym

Przypomnijmy, nieco ponad tydzień temu Robert Biedroń zaprezentował "jedynki" Wiosny do europarlamentu . Sam będzie walczył o mandat, startując do Brukseli jako lider warszawskiej listy.

Wtedy poruszył m.in. kwestię pedofilii w Kościele. - Ktoś musi z tym skończyć. I my to zrobimy. My się nie boimy. Nigdy, nigdy nie zegniemy karku i nie padniemy na kolana przed biskupami! - obiecał polityk. - Dla nas białe jest białe, a czarne jest czarne. Przed karą nie może chronić zatem żaden immunitet, żadna partyjna legitymacja, ani żadna koloratka. Czas na rachunek sumienia! - mówił Biedroń.