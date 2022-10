Odtruwał Ilonę Felicjańską i ujawnia kulisy powstania jej kliniki. "Niech przeżyje chociaż rok w trzeźwości"

Ilona Felicjańska nie jest gotowa na to, by pomagać alkoholikom i innym osobom uzależnionym. Dopiero, co ją ratowaliśmy. Powinna dłużej pożyć w trzeźwości - twierdzi Andrzej Górniak, współwłaściciel ośrodka leczenia uzależnień Przy-Stań w Konstancinie pod Warszawą. Zarzuca celebrytce, która właśnie otworzyła własny ośrodek, że w trakcie pobytu na leczeniu skopiowała jego program terapeutyczny. Felicjańska stanowczo zaprzecza zarzutom. - To z zawiści - mówi.