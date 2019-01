Odstrzał dzików. Myśliwi zabili ich już 721

W weekend odbyły się pierwsze z zaplanowanych masowych odstrzałów dzików. W 437 polowaniach na terenie całego kraju zastrzelono 721 zwierząt. Byłoby ich więcej, gdyby nie aktywiści i sami myśliwi.



- To nie jest rzeź czy masowe zabijanie, tylko ograniczanie populacji dzików - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Paweł Niemczuk. Główny Lekarz Weterynarii przekonywał, że nie ma mowy o odstrzale 200 tysięcy tych zwierząt.

Działaniom resortów rolnictwa i środowiska, które zachęcały i zachęcają myśliwych do odstrzału dzików, sprzeciwiają się aktywiści. Protesty w obronie tych zwierząt odbyły się w kilkunastu miastach. W internecie można znaleźć kilka petycji i setki apeli o zaprzestanie odstrzałów.

"Co to zmieni?" Myśliwi o wybiciu dzików

Ministerstwo Środowiska apelowało do o intensywny odstrzał dzików, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF. Resort rolnictwa płaci z kolei myśliwym za zabijanie tych zwierząt, (650 zł za lochę i 300 za odyńca), bo mogą one zarażać świnie, ale też niszczyć uprawy.