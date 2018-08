Odra znowu problemem w Europie. Coraz więcej zachorowań

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że liczba zachorowań na odrę rośnie w zastraszającym tempie. W Europie w pierwszej połowie tego roku odnotowano ponad 41 tys. przypadków odry wśród dzieci i dorosłych.

W co najmniej 37 przypadkach choroba doprowadziła do zgonu. Dla porównania, w całym 2017 r. WHO zanotowała w regionie europejskim niecałe 24 tys. zachorowań. W 2016 r. zaledwie nieco ponad 5 tys.