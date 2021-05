Odnalazł się były ordynator szpitala, w którym leżał Aleksiej Nawalny

Awansował po sprawie Aleksieja Nawalnego

Aleksandr Murachowski pełnił funkcję ordynatora w szpitalu w Omsku, do którego w sierpniu ubiegłego roku, po otruciu przez rosyjskie służby specjalne trafił Aleksiej Nawalny. To właśnie on miał nie wyrażać zgody na przetransportowanie opozycjonisty do kliniki Charite w Berlinie. Murachowski zaprzeczał również, by w organizmie Nawalnego odkryto ślady trucizny, które później odnaleźli niemieccy lekarze. Sprawa Nawalnego stała się dla lekarza trampoliną do awansu zawodowego. W grudniu 2020 roku został mianowany szefem resortu zdrowia we władzach obwodu omskiego.