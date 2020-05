Odmrażanie gospodarki. Kiedy następny etap? Jadwiga Emilewicz mówi o terminie

Odmrażanie gospodarki. Kiedy następny etap?

Odmrażanie gospodarki. Jadwiga Emilewicz mówi o terminie

Wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Jeśli liczba zakażonych nie będzie spadać, to rząd nie wykluczył możliwości ponownego zamrażania gospodarki. - jesteśmy gotowi do tego, żeby zaciągać hamulec ręczny. Odmrażamy gospodarkę, patrzymy co dzieje się z ilością nowych zakażeń i jeżeli ich liczba wzrasta nadmiernie, to nie będziemy się wahać i wrócimy do stanu sprzed. Komunikujemy to w uczciwy sposób - dodała Emilewicz.