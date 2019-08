Odcinek programu Pawła Lisickiego usunięty z YouTube'a. Powodem "szerzenie nienawiści"

"Materiał został usunięty" - taki komunikat ukazuje się użytkownikom YouTube'a, którzy chcą obejrzeć jeden z odcinków programu "Wierzę" Pawła Lisickiego. Serwis uznał, że materiał o nauce Kościoła w kontekście ideologii LGBT szerzy mowę nienawiści.

Jak informuje serwis dorzeczy.pl, odcinek pojawił się 28 lipca na antenie telewizji internetowej wsensie.tv. Wystąpili w nim Lisicki i Marek Miśko. Rozmawiali o tym, "dlaczego musimy umieć rozróżniać nauczanie Kościoła w kontekście ideologii LGBT od samego homoseksualizmu, a także czy brak wyraźnego określania grzechu sodomii przyczynia się do utwierdzania homoseksualistów w przekonaniu, że da się go połączyć z nauczaniem Chrystusa?".

- W oczywisty sposób jeżeli zostaje zdjęty program, który jest wydawany cyklicznie, to mamy do czynienia z cenzurą. Jest to zamknięcie ust krytykom ideologii LGBT. Myślę, że trzeba szukać innych kanałów czy sposobów dotarcia do ludzi - te doświadczenia wskazują na to, iż "pętla" się zaciska - podkreślił.