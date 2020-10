Od soboty cała Polska w czerwonej strefie. Zobacz, co się zmienia

Koronawirus. Cała Polska w czerwonej strefie

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem polski rząd po raz kolejny zdecydował się na zmianę strategii walki z pandemią. Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cała Polska będzie czerwoną strefą. To oznacza dodatkowe obostrzenia, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Co zmieni się od soboty?

Czerwona strefa. Zmiany w edukacji

Czerwona strefa. Obowiązkowe maseczki

Czerwona strefa. Pomoc dla seniorów

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zaapelował do seniorów powyżej 70. roku życia, by zostali w domach. - Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy, o nieprzemieszczanie się, a w miarę możliwości o niewychodzenie z domu. Uruchamiamy dla nich Program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - mówił premier.

Czerwona strefa. Jakie zakazy obowiązują?

Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać w strefie czerwonej na określonych warunkach. Pierwszym jest oczywiście zasłanianie ust i nosa. W przypadku wydarzeń odbywających się w pomieszczeniach, klubach muzycznych, salach widowiskowo-sportowych, w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, widzowie mogą siedzieć tylko na co czwartym miejscu, między nimi musi być zachowany odstęp 1,5 m, a zajęte może być nie więcej niż 25 proc. miejsc.

Czerwona strefa. Ograniczenia w handlu

W czerwonej strefie wprowadzono również ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę. Z kolei dzieci i młodzież w godzinach 8.00 do 16.00 nie mogą same wychodzić z domu. W tych godzinach będą mogły się przemieszczać wyłącznie pod opieką dorosłych. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.