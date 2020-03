Od niedzieli nowy rozkład pociągów. Wcześniej kolej odwołuje niektóre pociągi międzynarodowe

Od niedzieli dostęp do pociągów Intercity zyska miejscowość Przysucha (woj. mazowieckie), gdzie zaczną się zatrzymywać pociągi IC relacji Olsztyn - Kraków - Olsztyn. Na razie jest to rozwiązanie pilotażowe. Na Podkarpaciu stacja Pilchów, zostanie zastąpiona przez przystanek Stalowa Wola Charzewice, co kolej tłumaczy dogodniejszymi przesiadkami dla podróżnych. Do sieci połączeń zostanie także włączona stacja Lublin Zachód, gdzie zatrzymywać się będą teraz wszystkie pociągi jadące z Lublina na zachód Polski.