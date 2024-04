Ochronią Ukrainę z Polski? Kułeba: To jest realne

- Kiedy siedzimy za zamkniętymi drzwiami, dosłownie mówię wszystkim naszym partnerom: "Moi drodzy, zrobimy jak chcecie: jeśli chcecie go (systemy Patriot - red.) wydzierżawić, to wydzierżawcie go nam. Jeśli chcecie, aby (Patriot - red.) pokrył waszą granicę, niech pokryje waszą granicę. Ale zróbmy coś (w sprawie wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy - red.) - powiedział szef MSZ Kijowa.