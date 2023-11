Obywatele Niemiec w Gazie obawiają się o swoje życie

Jednak wizyta u rodziny zamieniła się w koszmar. Przez prawie cztery tygodnie on i jego żona Khitam nie mogli spać z powodu izraelskich bombardowań. – Chcę się stąd wydostać – mówi Khitam słabym głosem przez telefon. – To nie jest życie. Czujesz tylko śmierć, widzisz tylko śmierć, tutaj nie ma życia – stwierdza pedagog socjalna. Dla niej najgorsze jest to, że ich czworo dorosłych dzieci w Niemczech nie wie, czy kiedykolwiek ponownie zobaczą swoich rodziców. Nie mogą pracować, słysząc, co się dzieje w Gazie. – Nikt nie wie, czy wyjdziemy stąd żywi – mówi kobieta.