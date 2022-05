Obrońcy Mariupola w rosyjskiej niewoli. Nowe informacje o ich losie

Obrońcy Mariupola, w tym żołnierze pułku Azow, trafili do rosyjskiej niewoli. Co się z nimi dzieje? Kateryna Prokopenko, żona dowódcy pułku Azow, kilak dni temu rozmawiała telefonicznie ze swoim mężem. Denis Prokopenko przekonywał ją, że nie są torturowani i przebywają "w zadowalających warunkach". Kobieta nie jest jednak pewna, czy jej mąż nie został zmuszony, by tak powiedzieć. Tymczasem rzeczniczka rosyjskiego MSZ informuje o planach postawienia żołnierzy Azowa przed trybunałem.