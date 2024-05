Obowiązkowa służba wojskowa? Deklaracja premiera Wielkiej Brytanii

Według zaproponowanego planu, młodzi ludzie w wieku 18 lat mieliby do wyboru trzy opcje. Pierwsza z nich to pełnowymiarowa służba wojskowa trwająca 12 miesięcy. Druga opcja to służba w brytyjskiej cyberobronie przez rok, gdzie młodzi ludzie mieliby możliwość zdobycia wiedzy na temat logistyki, cyberbezpieczeństwa, zaopatrzenia lub operacji reagowania cywilnego. Trzecia opcja to wolontariat, który obejmowałby jeden weekend w miesiącu przez rok, co daje łącznie 25 dni. Wolontariat mógłby być odbywany w policji, straży pożarnej, służbie zdrowia lub organizacjach charytatywnych zajmujących się pomocą osobom starszym i potrzebującym.