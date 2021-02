Obostrzenia mogą zostać zaostrzone. Co z imprezami okolicznościowymi?

Nowe obostrzenia. Czy będą zaostrzone?

- Na ten moment mogę powiedzieć, że dodatkowe informacje lub decyzje co do zmiany (obostrzeń - red.) zapadną nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia - podkreślił podczas konferencji rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak zaznaczył, decyzje ws. obostrzeń po 28 lutego będą zależały od danych epidemicznych, które spłyną pod koniec tego tygodnia.

Nowe obostrzenia. Co z imprezami okolicznościowymi?

A jeśli już zmieni, to jakie będą obowiązywać przepisy? Należy ograniczyć liczbę gości do obowiązujących przepisów. Do tego konieczne jest dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.