Obniżka VAT. Skorzystać mieli wszyscy, ale to wyborcy jednej partii odczuli ją najbardziej

Obniżka VAT stała się faktem. Od 1 lutego do 31 lipca dla części produktów żywnościowych zredukowano 5-procentową stawkę do zera. - To tarcza, która ma zadziałać nie tylko pozytywnie pod kątem obniżenia oczekiwań inflacyjnych, ale pozostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy - zapowiadał w połowie stycznia premier Mateusz Morawiecki.