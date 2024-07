Oberwanie chmury. Zamknięta droga w Bieszczadach

Od poniedziałku Instytut ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia obejmują zlewnię Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu w woj. wielkopolskim oraz zlewnię Sanu ze zbiornikiem Solina w woj. podkarpackim. Obowiązują one do wtorku do godz. 23.