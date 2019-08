Obchody 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych

Mija 39 lat od podpisania w sali BHP Stoczni Gdańskiej Porozumień Sierpniowych, które pozwoliły na powstanie NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

Do Gdańska przyjechali także polscy samorządowcy z całego kraju, którzy podpiszą w ECS 21 tez samorządowych. To symboliczne nawiązanie do historycznych 21 postulatów strajkujących stoczniowców w 1980 r.