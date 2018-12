Obama wskazał na Wałęsę. "Poczekajcie, najpierw muszę się przywitać z tym panem"

Barack Obama pominął innych przywódców obecnych na uroczystościach pogrzebowych byłego prezydenta USA George’a H.W. Busha. Przeszedł kilka rzędów krzeseł, aby przywitać się z Lechem Wałęsą.

Fotografia opublikowana przez Lecha Wałęsę na Facebooku to dziś zdjęcie dnia. Zebrało 17 tys. pozytywnych reakcji, ma prawie 6 tys. udostępnień. Pokazuje z jakim szacunkiem traktowany jest Lecha Wałęsa na świecie. Choć obok siedzieli Angela Merkel i Andrzej Duda, to właśnie byłego prezydenta Lecha Wałęsa przywitano ze szczerą sympatią.

Współpracownik Lecha Wałęsy podkreśla, że nikt z obecnych na uroczystości polityków nie nawiązywał w rozmowach wprost do koszulki z napisem "Konstytucja", w której wystąpił Lech Wałęsa. - Mimo krytyki w Polsce nie wzbudziło to żadnych niepochlebnych komentarzy. Lech Wałęsa dokładnie wyjaśnił wcześniej przyczyny tej manifestacji. Jest uznawany za rewolucjonistę i taki strój, wykraczający poza oficjalne ramy, jest akceptowany - dodaje.

- George H.W. Bush w czasie swojej prezydentury kontynuował politykę, która doprowadziła do wielkiego przełomu w Europie i trzeba mu za to podziękować - powiedział Andrzej Duda, który reprezentował Polskę. Zaznaczył, że jego udział w uroczystościach ma charakter państwowy, ale też wymiar osobisty. Przypomniał swoje spotkanie z Bushem seniorem. Było to w 1987 (Bush był wówczas wiceprezydentem USA) w Krakowie. Andrzej Duda był uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej. - Poszedłem na rynek krakowski i rzeczywiście było tam takie spontaniczne zgromadzenie. George H.W. Bush zatrzymał się na chwilę przed restauracją „U Wierzynka”, wyszedł na próg samochodu i powiedział do nas kilka słów, tak zupełnie spontanicznie - wspominał w rozmowie z dziennikarzami.