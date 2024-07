Obama o Bidenie. "Był jednym z najbardziej wpływowych prezydentów"

"Wiem też, że Joe nigdy nie wycofał się z walki" - napisał były prezydent. Obama podkreślił, że dla Bidena musi to być jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. "Ale wiem, że nie podjąłby tej decyzji, gdyby nie uważał, że jest słuszna dla Ameryki. To dowód miłości Joe Bidena do kraju — i historyczny przykład prawdziwego sługi publicznego, który po raz kolejny stawia interesy narodu amerykańskiego ponad swoje własne, a przyszłe pokolenia przywódców dobrze zrobią, jeśli będą go naśladować - stwierdził Obama.