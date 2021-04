Obajtek o zatrudnieniu syna Szydło. "Pani premier prosiła mnie o pomoc"

Daniel Obajtek w wywiadzie dla "Rzeczypospolitej" odniósł się m.in. do kwestii zatrudnienia syna byłej premier Beaty Szydło. Przypomnijmy, że Tymoteusz Szydło obecnie zatrudniony jest w jednej z firm, której część udziałów należy do Obajtka - to ERG Bieruń - Folie.