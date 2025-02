Obajtek buduje partię? W PiS o niczym nie wiedzą

"Budujemy drużynę Młodych dla Europy. To kolejne spotkanie - po grudniowym wydarzeniu w Rzeszowie, które przyciągnęło setki osób - z liderami organizacji i stowarzyszeń, które skupiają młodych. Z ludźmi, którzy chcą mieć realny wpływ na życie społeczne i polityczne" - napisał na platformie X.

Informator "Faktu" twierdzi, że ma to być młodzieżówka, która ma skupiać "młodych, którym bliskie są konserwatywne wartości i troska o Polskę". - To inicjatywa niezwiązana z kampanią prezydencką, jest znacznie szersza - twierdzi źródło dziennika.

W planach mają być kolejne spotkania. Co ciekawe, według doniesień, Obajtek finansuje je z własnej kieszeni, a tworzone struktury młodzieżowe mają działać poza Prawem i Sprawiedliwością .

- Nic na ten temat nie słyszałem . Proszę pytać o szczegóły Daniela Obajtka - powiedział jeden z nich. - Obajtek jest zdolny, ale nie sądzę, żeby był nielojalny względem PiS . Jeśli uda mu się przyciągnąć młodych, to nikt w partii nie będzie miał z tym problemu. Poza Konfederacją wszystkie ugrupowania mają problem z przyciągnięciem młodych wyborców - mówi drugi.

Inny polityk PiS twierdzi nawet, że to "totalna bzdura". - Jeśli Obajtek robi to, żeby skupić młodych wokół tematyki innowacji i gospodarki, to droga wolna. Ale nie wyobrażam sobie robienia konkurencji dla młodzieżówki PiS - dodaje.