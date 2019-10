O. Tadeusz Rydzyk komentuje historię z bezdomnym. "Kupił dwa golfy - czerwonego i ciemnozielonego"

Historia o "dwóch samochodach od bezdomnego Pana Stanisława" doczekała się kontynuacji. O. Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja ujawnił kulisy przekazania dwóch pojazdów dla toruńskiej rozgłośni. - Pan Stanisław to był dobry człowiek - komentował Redemptorysta.

- Pisali tam (...), że PiS mi daje i tak dalej - stwierdził o. Rydzyk. - Opowiadali różne bzdury, mówią na przykład, że ojciec Rydzyk od bezdomnego dostał luksusowe samochody, oczywiście, mówimy, jak to radio powstało, jak te dzieła powstają, bo to jest otwarte. Ludzie to budują, ludzie to tworzą i utrzymują. To jest fenomen- kontynuował Redemptorysta.